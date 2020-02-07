В Роскачестве назвали способы избежать игровой зависимости

Специалисты Роскачества рассказали, как уберечь детей от игровой зависимости.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства, чрезмерное увлечение компьютерными играми отрицательно влияет на здоровье ребёнка.

Специалисты советуют оформлять на ребёнка отдельную детскую банковскую карту для контроля за его расходами на игры.

Эксперты также рекомендуют разрешать ребёнку играть не более двух часов в день. При этом вместо агрессивных игр следует предложить ребёнку игры, развивающие навыки чтения, логики и счёта.

Кроме того, в Роскачестве предложили попробовать занять ребёнка секциями и кружками или увлечь занятиями киберспортом.

Если данные рекомендации не принесли результатов, следует обратиться к психологу.

В сентябре «Взгляд» опубликовал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым большинство россиян (58%) считают, что видеоигры приносят больше вреда, чем пользы.