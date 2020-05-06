В Подмосковье отчитались о проверке санитарных норм на предприятиях

На 260 предприятиях в Московской области проверили соблюдение санитарных требований.

Об этом сообщает телеканал «360».

Инспектированием занимаются представители регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки. Серьёзных нарушений не обнаружено.

Не все руководители разместили декларации с подтверждением соответствия условий работы нормам, за что получили устные замечания. Им также напомнили, что на сайте uslugi.mosreg.ru нужно разместить информацию о числе работающих сотрудников.

«Если на предприятии, где вы работаете, нарушают санитарные нормы или не обеспечивают сотрудников средствами защиты, можно обратиться на горячую линию 0150 или написать нам в соцсети», — отметила глава ведомства Наталья Егорова.

В настоящее время проверки проходят ежедневно.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области расширили список предприятий, которым можно возобновить работу.