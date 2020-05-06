Чувашия приняла участие в акции «Наш День Победы»

Чувашия приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

Специально для акции песню «День Победы» перевёл на чувашский язык заслуженный работник культуры республики Юрий Семендер.

Съёмки состоялись в мемориальном комплексе «Победа», Музее воинской славы и Республиканском центре народного творчества «ДК Тракторостроителей» в феврале — начале марта.

Также стало известно, что более 100 мероприятий проведут театры и музеи Санкт-Петербурга ко Дню Победы. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Комитета по культуре.

Например, Театр музыкальной комедии представит фрагменты постановки «Севастопольский вальс». Свои спектакли покажут Театр имени Ленсовета, Театр эстрады имени Аркадия Райкина, «Приют комедианта».

Подготовили специальные онлайн-проекты Театр комедии им. Н.П. Акимова, театр «Буфф» и Театр марионеток им. Е.С. Деммени.

Ранее сообщалось, что библиотеки и культурные центры Москвы разработали онлайн-программу к 9 Мая.