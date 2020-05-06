Эксперт дал рекомендации по безопасному посещению автосервиса

Автоэксперт Виктор Королёв дал рекомендации по безопасному посещению шиномонтажа и других автосервисов.

В частности, он посоветовал ознакомиться с возникшими вопросами заранее.

«Необязательно углубляться в проблему, но, будучи хоть как-то ознакомленным с ситуацией, вам будет гораздо спокойнее», — пояснил Королёв в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Нежелательно обращаться в сервис с сомнительными отзывами. Эксперт также рекомендует уточнять цену, интересоваться, окончательная ли стоимость и от чего зависят изменения.

«Если сказали «окончательная», то тут им плясать некуда. Если обозначили рамки, вы тоже будете знать, чего ожидать», — пояснил он.

Чтобы избежать каких-либо неприятных нюансов, можно наблюдать за ремонтом.

«Но, опять же, вы не должны мешать мастеру и находиться в зоне непосредственной работы», — добавил Королёв.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.