В Челябинской области ввели масочный режим

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе масочного режима с 6 по 11 мая.
В Челябинской области ввели масочный режим
  • РИА Новости

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона, он носит рекомендательный характер.

«Гражданам в целях защиты здоровья, прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, общественном транспорте, предприятиях и других)», — приводит издание сообщение пресс-службы.

Отмечается, что обязательный масочный режим планируется ввести с 12 мая. 

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.

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