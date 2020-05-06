В Челябинской области ввели масочный режим

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении в регионе масочного режима с 6 по 11 мая.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона, он носит рекомендательный характер.

«Гражданам в целях защиты здоровья, прав и интересов граждан в сфере охраны здоровья рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах торговли, в аптеках, банках, парикмахерских, общественном транспорте, предприятиях и других)», — приводит издание сообщение пресс-службы.

Отмечается, что обязательный масочный режим планируется ввести с 12 мая.

Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал введение масочного режима в некоторых российских регионах.