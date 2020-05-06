В Севастополе разрешат велопрогулки и пробежки с 11 мая

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Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что разрешит с 11 мая пробежки и велопрогулки в городе, а также прогулки с детьми во дворах.
В Севастополе разрешат велопрогулки и пробежки с 11 мая
  • РИА Новости

«С 11 мая — в указе пропишем — разрешение на индивидуальные спортивные тренировки без использования спортивного инвентаря на свежем воздухе. Это пробежки, велопрогулки с дистанцией три метра», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что прогулки с детьми с соблюдением социальной дистанции будут разрешены во дворах.

По его словам, указ об ослаблении режима самоизоляции для жителей региона будет подписан в ближайшее время.

30 апреля Развозжаев заявил, что в Севастополе умер первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19

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