В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

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В Севастополе умер первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус», — цитирует РИА Новости Развожаева.

Он отметил, что у скончавшегося пациента «был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской».

«В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции», — добавил врио губернатора.

Согласно данным на утро 30 апреля, в Севастополе выявлено 78 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране выросло до 106 498.

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