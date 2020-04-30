В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус», — цитирует РИА Новости Развожаева.

Он отметил, что у скончавшегося пациента «был сложный анамнез, он был (ранее) на паллиативной койке в больнице имени Даши Севастопольской».

«В любом случае он был в статистике, это первый случай смерти от коронавирусной инфекции», — добавил врио губернатора.

Согласно данным на утро 30 апреля, в Севастополе выявлено 78 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 7099 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране выросло до 106 498.