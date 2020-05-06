В Москве число проведённых тестов на коронавирус достигло 1 млн

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Количество проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло 1 млн, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве число проведённых тестов на коронавирус достигло 1 млн
  • © РИА Новости

«На сегодняшний день силами городских, федеральных и частных лабораторий проведён уже 1 млн таких исследований. Ежедневно в городе проводится более 40 тыс. анализов», — цитирует РИА Новости Ракову.

Она отметила, что количество положительных тестов на коронавирус растёт, при этом число госпитализаций остаётся на прежнем уровне.

«Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удаётся снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжёлых последствий вируса у пациентов», — отметила заммэра.

Ранее директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкие показатели летальности от коронавируса в России ранней диагностикой. В стране было проведено свыше 4,4 млн исследований.

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