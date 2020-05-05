Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

Короткая ссылка
В России за всё время тестирования коронавирус обнаружен у 1475 российских военных, также вирус диагностирован у 1186 человек в военных вузах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бюллетень Минобороны.
Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая... установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами», — заявили в оборонном ведомстве. 

Отмечается, что за весь период выздоровели 174 военнослужащих. 

При этом в высших военных учебных заведениях выявлено 1186 человек с положительными результатами тестирования на коронавирус, в том числе курсанты и слушатели. Из них за всё время пандемии выздоровели 187 человек.

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить