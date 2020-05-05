Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом

В России за всё время тестирования коронавирус обнаружен у 1475 российских военных, также вирус диагностирован у 1186 человек в военных вузах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на бюллетень Минобороны.

«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая... установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что за весь период выздоровели 174 военнослужащих.

При этом в высших военных учебных заведениях выявлено 1186 человек с положительными результатами тестирования на коронавирус, в том числе курсанты и слушатели. Из них за всё время пандемии выздоровели 187 человек.

Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.