Минобороны назвало число случаев заболевания военных коронавирусом
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- РИА Новости
«В ходе сплошного тестирования в ВС РФ в период с марта по 5 мая... установлено 1475 военнослужащих с положительными результатами», — заявили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что за весь период выздоровели 174 военнослужащих.
При этом в высших военных учебных заведениях выявлено 1186 человек с положительными результатами тестирования на коронавирус, в том числе курсанты и слушатели. Из них за всё время пандемии выздоровели 187 человек.
Ранее сообщалось о 1384 случаях инфицирования коронавирусом среди российских военных.