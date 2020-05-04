Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень, в котором приводится статистика, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство, число выявленных случаев коронавируса в период с марта по 4 мая в армии и военных учебных заведениях превысило 3180.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 4 мая установлено 1384 военнослужащих с положительными результатами», — говорится в бюллетене.

Министерство также добавляет, что COVID-19 был выявлен у 209 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1247 случаев заражения, ещё 349 случаев — среди гражданского персонала.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.