Во Владивостоке перенесли салют в честь 9 Мая

Во Владивостоке перенесли салют в честь Дня Победы. Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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Мероприятие приурочат к параду, дата которого пока не определена. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.