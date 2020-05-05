Во Владивостоке перенесли салют в честь 9 Мая
Во Владивостоке перенесли салют в честь Дня Победы. Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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Мероприятие приурочат к параду, дата которого пока не определена. Решение принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.
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