На Северном флоте почтили память погибших при защите Заполярья
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- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Воинский мемориал расположен недалеко от населённого пункта Титовка. Была проведена минута молчания. Военнослужащие также убрали снег, очистили мемориальные плиты.
Бойцы 95-го стрелкового полка первыми приняли удар фашистов на Мурманском направлении в июне 1941 года. Сражение продолжалось около пяти часов. Почти все солдаты погибли.
Ранее ИА «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.