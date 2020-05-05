На Северном флоте почтили память погибших при защите Заполярья

Короткая ссылка
Мотострелки Северного флота почтили память погибших при защите Заполярья.
На Северном флоте почтили память погибших при защите Заполярья
  • © Варвара Гертье
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Воинский мемориал расположен недалеко от населённого пункта Титовка. Была проведена минута молчания. Военнослужащие также убрали снег, очистили мемориальные плиты.

Бойцы 95-го стрелкового полка первыми приняли удар фашистов на Мурманском направлении в июне 1941 года. Сражение продолжалось около пяти часов. Почти все солдаты погибли.

Ранее ИА «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить