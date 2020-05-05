На Северном флоте почтили память погибших при защите Заполярья

Мотострелки Северного флота почтили память погибших при защите Заполярья.

Об этом сообщает ОТР.

Воинский мемориал расположен недалеко от населённого пункта Титовка. Была проведена минута молчания. Военнослужащие также убрали снег, очистили мемориальные плиты.

Бойцы 95-го стрелкового полка первыми приняли удар фашистов на Мурманском направлении в июне 1941 года. Сражение продолжалось около пяти часов. Почти все солдаты погибли.

Ранее ИА «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла акция «Сад памяти», посвящённая 75-летию Победы.