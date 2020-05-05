Подмосковный уполномоченный по правам человека получила более 10 тысяч обращений в 2019 году
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на отчёт омбудсмена перед депутатами Мособлдумы.
По словам Семёновой, динамика обращений по категориям заявителей по сравнению с 2018 годом мало изменилась.
Наибольшую долю составляют обращения о нарушении социальных прав — 47,4%.
Далее следуют заявления по гражданским (личным) правам — 22,6%, по экономическим — 20,9%, по политическим — 3,4%.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека — Юлию Сударенко.