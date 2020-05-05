Подмосковный уполномоченный по правам человека получила более 10 тысяч обращений в 2019 году

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова получила более 10 тыс. обращений и жалоб в 2019 году.
Подмосковный уполномоченный по правам человека получила более 10 тысяч обращений в 2019 году
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на отчёт омбудсмена перед депутатами Мособлдумы.

По словам Семёновой, динамика обращений по категориям заявителей по сравнению с 2018 годом мало изменилась.

Наибольшую долю составляют обращения о нарушении социальных прав — 47,4%.

Далее следуют заявления по гражданским (личным) правам — 22,6%, по экономическим — 20,9%, по политическим — 3,4%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека — Юлию Сударенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить