Подмосковный уполномоченный по правам человека получила более 10 тысяч обращений в 2019 году

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова получила более 10 тыс. обращений и жалоб в 2019 году.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на отчёт омбудсмена перед депутатами Мособлдумы.

По словам Семёновой, динамика обращений по категориям заявителей по сравнению с 2018 годом мало изменилась.

Наибольшую долю составляют обращения о нарушении социальных прав — 47,4%.

Далее следуют заявления по гражданским (личным) правам — 22,6%, по экономическим — 20,9%, по политическим — 3,4%.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области назначили нового уполномоченного по правам человека — Юлию Сударенко.