Блокадница рассказала о жизни в осаждённом Ленинграде

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Блокадница Анна Михайлова рассказала о жизни в осаждённом Ленинграде.
Блокадница рассказала о жизни в осаждённом Ленинграде
  • РИА Новости

«Нехватка продовольствия была катастрофическая. Мы начали есть отвар из кожаных ремней. Начали есть столярный клей», — цитирует Михайлову НТВ.

По её словам, по карточкам выдавали жмых — корм для скота.

Кроме того, сообщила Михайлова, иногда были привозные подарки — помощь США и Великобритании, которую сбрасывали с самолётов.

«Это были жир свиной перетопленный и какая-то глюкоза, что-то сладкое было», — сказала она.

Михайлова добавила, что бомбёжка и обстрелы не были страшны — пугала темнота.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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