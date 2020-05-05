Блокадница рассказала о жизни в осаждённом Ленинграде
- РИА Новости
«Нехватка продовольствия была катастрофическая. Мы начали есть отвар из кожаных ремней. Начали есть столярный клей», — цитирует Михайлову НТВ.
По её словам, по карточкам выдавали жмых — корм для скота.
Кроме того, сообщила Михайлова, иногда были привозные подарки — помощь США и Великобритании, которую сбрасывали с самолётов.
«Это были жир свиной перетопленный и какая-то глюкоза, что-то сладкое было», — сказала она.
Михайлова добавила, что бомбёжка и обстрелы не были страшны — пугала темнота.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.