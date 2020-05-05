Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в пресс-службе городской администрации.

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение принято «в связи с переходом на другую работу». При этом в пресс-службе не уточнили, куда именно переходит глава города.

В середине апреля стало известно, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом в городе.