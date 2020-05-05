Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку
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- РИА Новости
«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
Как отмечается, такое решение принято «в связи с переходом на другую работу». При этом в пресс-службе не уточнили, куда именно переходит глава города.
В середине апреля стало известно, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом в городе.