«Российская газета» представила документальный фильм «Моя Победа»

«Российская газета» представила документальный фильм в семи частях «Моя Победа».

«Это проект о 9 мая 2020 года, которое стало возможным благодаря 9 мая 1945-го», — говорится в пресс-релизе.

Героями стали современные жители Москвы, Волгограда, Челябинска, Калининграда, Витебска, Ялты и Мурманска — городов России и ближнего зарубежья, переживших события Великой Отечественной войны.

В фильм вошли архивные фотографии, эксклюзивные фото- и видеосъёмки.

«Несколько героев — несколько коротких монологов-зарисовок о городах, их прошлом и настоящем через призму личного опыта каждого. Проект о мирной жизни России через 75 лет после Победы в Великой войне», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» запустил акцию «Поздравим ветеранов вместе!».