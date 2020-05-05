«Российская газета» представила документальный фильм «Моя Победа»

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«Российская газета» представила документальный фильм в семи частях «Моя Победа».
«Российская газета» представила документальный фильм «Моя Победа»
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это проект о 9 мая 2020 года, которое стало возможным благодаря 9 мая 1945-го», — говорится в пресс-релизе.

Героями стали современные жители Москвы, Волгограда, Челябинска, Калининграда, Витебска, Ялты и Мурманска — городов России и ближнего зарубежья, переживших события Великой Отечественной войны.

В фильм вошли архивные фотографии, эксклюзивные фото- и видеосъёмки.

«Несколько героев — несколько коротких монологов-зарисовок о городах, их прошлом и настоящем через призму личного опыта каждого. Проект о мирной жизни России через 75 лет после Победы в Великой войне», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал «360» запустил акцию «Поздравим ветеранов вместе!».

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