В рамках проекта RT и Красовского «Эпидемия» вышел фильм о жертвах коронавируса

RT и журналист Антон Красовский в рамках документального проекта «Эпидемия» представляют фильм о людях, которые умерли во время эпидемии коронавируса в России.

Среди них — профессор-физик Мишик Казарян и его супруга, врач-эпидемиолог Арпик Асратян, которые скончались в реанимации от последствий коронавирусной инфекции с разницей в десять дней.

Режиссёр-документалист Александр Радов тоже заболел СOVID-19 вместе с женой, но, в отличие от супруги, побороть болезнь не смог.

Умер молодой физик-ядерщик Данила Тлисов. Ему было 36 лет.

Во всех случаях врачи не смогли выявить СOVID-19 в первые дни болезни, лёгкие казались здоровыми, в то время как уже шло развитие вирусной пневмонии. Пневмония выявлялась только с помощью КТ на поздней стадии заболевания. Было и временное улучшение самочувствия, даже хорошие анализы. В считаные дни люди оказывались в реанимации на ИВЛ.

Авторы фильма поговорили с родными умерших о течении болезни, о последних днях их близких, о том, какими они были и какими их будут помнить.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.