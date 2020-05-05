СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек. Об этом заявили в СУ СК по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти людей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По данным следствия, в доме в деревне Дурнихе произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела шести человек, троих мужчин и трёх женщин, их личности не установлены.

«Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.

«Легальность нахождения их на территории России будет проверена», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья.