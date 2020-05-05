СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Короткая ссылка
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек. Об этом заявили в СУ СК по региону.
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
  • © МЧС РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти людей при пожаре по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По данным следствия, в доме в деревне Дурнихе произошло возгорание. В ходе тушения пожара обнаружены тела шести человек, троих мужчин и трёх женщин, их личности не установлены.

«Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в доме проживали 26 граждан одного из соседних государств.

«Легальность нахождения их на территории России будет проверена», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить