Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
- АГН «Москва»
«Пожар произошёл около 04:00 в деревне Дурнихе. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших», — заявил он.
Отмечается, что возгорание на общей площади около 100 кв. м ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.
«Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём», — сообщили в экстренных службах.
Ранее сообщалось о гибели двух человек при пожаре в садовом доме в Татарстане.