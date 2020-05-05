Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье

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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные представителя экстренных служб.
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
  • АГН «Москва»

«Пожар произошёл около 04:00 в деревне Дурнихе. Дом загорелся по всей площади. В ходе разбора завалов обнаружены тела шести погибших», — заявил он.

Отмечается, что возгорание на общей площади около 100 кв. м ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

«Среди версий рассматривается короткое замыкание и неосторожное обращение с огнём», — сообщили в экстренных службах.

Ранее сообщалось о гибели двух человек при пожаре в садовом доме в Татарстане.

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