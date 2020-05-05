Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году

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Правительство России приняло постановление, которым освободило регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Кабмин освободил регионы от платежей по бюджетным кредитам в 2020 году
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован пресс-службой кабмина. Постановление от 30 апреля подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в 2021—2024 годах они будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Как заявили в правительстве, средства, освобождённые в 2020 году, могут быть направлены регионами на ликвидацию последствий распространения COVID-19, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

В конце апреля Мишустин отмечал, что процесс раскассирования средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, идёт недопустимо медленно.

По его словам, в некоторых регионах этот показатель составлял менее 10%. 

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