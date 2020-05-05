В Сахалинской области ужесточили масочный режим

Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.

«С сегодняшнего дня усиливаем масочный режим на территории Сахалинской области. Уже подписал соответствующий указ», — написал он в своём Instagram.

Теперь, отметил он, использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в автобусах и маршрутках.

«Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках, а также в медучреждениях», — пояснил он.

Ранее стало известно, что обязательный масочный режим намерены с 12 мая ввести в Челябинской области.

По информации на 4 мая, в Сахалинской области выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.