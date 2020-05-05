В Сахалинской области ужесточили масочный режим

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Со вторника, 5 мая, в Сахалинской области усиливается масочный режим. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко.
В Сахалинской области ужесточили масочный режим
  • Reuters

«С сегодняшнего дня усиливаем масочный режим на территории Сахалинской области. Уже подписал соответствующий указ», — написал он в своём Instagram.

Теперь, отметил он, использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в автобусах и маршрутках.

«Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках, а также в медучреждениях», — пояснил он.

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Друзья! С сегодняшнего дня усиливаем масочный режим на территории Сахалинской области. Уже подписал соответсвующий указ. Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в автобусах и маршрутках. Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках, а также в медучреждениях. Надеюсь на вашу сознательность! Будьте здоровы.

Публикация от Валерий Лимаренко (@limarenko_official)

Ранее стало известно, что обязательный масочный режим намерены с 12 мая ввести в Челябинской области

По информации на 4 мая, в Сахалинской области выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.

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