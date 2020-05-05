В Сахалинской области ужесточили масочный режим
- Reuters
«С сегодняшнего дня усиливаем масочный режим на территории Сахалинской области. Уже подписал соответствующий указ», — написал он в своём Instagram.
Теперь, отметил он, использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в автобусах и маршрутках.
«Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках, а также в медучреждениях», — пояснил он.
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Друзья! С сегодняшнего дня усиливаем масочный режим на территории Сахалинской области. Уже подписал соответсвующий указ. Теперь использовать индивидуальные средства защиты необходимо не только в автобусах и маршрутках. Обязательным становится ношение маски в общественных местах, в том числе на объектах розничной и оптовой торговли, в организациях, которые оказывают услуги и выполняют работы, в общественном транспорте, в аптеках, а также в медучреждениях. Надеюсь на вашу сознательность! Будьте здоровы.
Ранее стало известно, что обязательный масочный режим намерены с 12 мая ввести в Челябинской области.
По информации на 4 мая, в Сахалинской области выявлено 28 случаев заболевания COVID-19.