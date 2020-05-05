Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов

В Минкомсвязь России предложли разрешить россиянам совершать ряд сделок, используя портал «Госуслуги».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект ведомства, опубликованный на портале нормативных актов.

Предполагается, что это будет система, которая обеспечивает создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».

Изначально новый функционал предлагают опробовать в порядке эксперимента.

Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.

Доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.