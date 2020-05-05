Минкомсвязь предложила использовать «Госуслуги» для подписи документов
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект ведомства, опубликованный на портале нормативных актов.
Предполагается, что это будет система, которая обеспечивает создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».
Изначально новый функционал предлагают опробовать в порядке эксперимента.
Отмечается, что воспользоваться таким сервисом можно будет при совершении сделок с использованием портала «Госуслуг», заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь.
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