Эксперт оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами

Доцент Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве России Лазарь Бадалов оценил возможность перехода банков на электронные договоры с клиентами.

«Для клиентов в таком случае отпадёт необходимость ехать в офис кредитной организации, чтобы подписывать там бумажные документы. Вместе с тем полностью отказаться от бумажной документации в России пока нельзя», — заявил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, у юрлиц ситуация с электронной подписью несколько лучше, а у физлиц — намного хуже.

Как отметил Бадалов, есть и вопрос безопасности — готовы ли банки гарантировать то, что мошенники не воспользуются такой возможностью для подписания договора.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН подчеркнул, что никто не лишает клиента права иметь бумажный договор.

«Сейчас законодательство прописало и в Гражданском кодексе, и в отдельных законодательных актах, что электронная форма — это юридически значимый документ, и, соответственно, все обязательства и права сторон полностью фиксируются», — сказал он.

По его словам, больший риск на стороне банка, а не гражданина, поскольку если кредитная организация не обеспечит должную защиту и юридическую чистоту документов, то она рискует потерять репутацию и деньги.

Ранее сообщалось, что крупные банки готовы к полному переходу на электронную форму договоров с клиентами.