В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России

В России пожарные ликвидировали за сутки 68 очагов возгорания в лесах на площади 14 070 га. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

РИА Новости

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14 070 га», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что в Забайкальском крае тушат пожары на площади более 39 тыс. га. Ранее МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.