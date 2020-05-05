В Авиалесоохране рассказали о ликвидации лесных пожаров в России
- РИА Новости
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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 68 лесных пожаров на площади 14 070 га», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в Забайкальском крае тушат пожары на площади более 39 тыс. га.
Ранее МЧС России в 52 регионах ввело особый противопожарный режим, который предусматривает полный запрет на посещение лесов и разведение в них огня из-за сложной пожароопасной обстановки.