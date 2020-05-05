В Ленобласти сообщили о планах благоустройства памятных мест

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В Ленинградской области планируют провести благоустройство более 1,6 тыс. памятных мест. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
В Ленобласти сообщили о планах благоустройства памятных мест
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Всего в честь Дня Победы будут благоустроены более 1600 памятных мест во всех районах Ленинградской области: работа идет в рамках акции #субботникиПобеды», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что «в них принимают участие сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской области, администраций муниципальных образований, трудовые коллективы, общественные организации, волонтёры».

Также сообщается, что уже благоустроено и отреставрировано 1,47 тыс. памятных мест и мемориалов. 

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области благоустроили более 50 мемориальных захоронений.

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