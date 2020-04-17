В Ленобласти благоустроили более 50 мемориальных захоронений

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В Ленинградской области благоустроили более 50 мемориальных захоронений.
В Ленобласти благоустроили более 50 мемориальных захоронений
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Работами в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозёрском районах занимались военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в ходе подготовки к 75-летию Победы.

«Всего военнослужащими было благоустроено более 50 могил и обелисков воинов Великой Отечественной войны. Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом объединения ежегодно», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

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