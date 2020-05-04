В Ленобласти допустили возможность смягчения ограничений после праздников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о возможности скорого ослабления ограничений в регионе, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Уточняется, что решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер в Ленобласти будут приняты по итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников.

«Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населённых пунктах области», — указывается в заявлении.

Ранее главный врач районной больницы Кингисеппа Ленинградской области Зинаида Корончевская рассказала о работе во время пандемии.