В Татарстане оформили более 900 тысяч смс-пропусков на дачу за три майских выходных

В Татарстане оформили около 915 тыс. смс-пропусков на дачу за три выходных дня.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи.

Режим цифровых пропусков действует в регионе с начала апреля. Самая популярная цель выхода из дома — поездка на дачу.

В пятницу, 1 мая, такое разрешение запрашивали более 271 тыс. раз, 2 мая — 250 тыс., 3 мая — 383 тыс.

Всего за три дня выдано более 1,19 млн пропусков.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане можно получить цифровой пропуск для индивидуальных занятий спортом на открытом воздухе.