На пляжах Москвы усилили патрулирование и установили дополнительные камеры наблюдения

В Москве усилили патрулирование пляжей и других рекреационных зон, на местах установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Мы меры безопасности усилили, все рекреационные зоны, пляжи по возможности перекрыли. Поставили ограждения, указатели, информационные щиты, усилили патрулирование лесопарковых и других зеленых зон, пляжей и рекреаций, а также особо охраняемых природных территорий», — цитирует ТАСС Данчикова.

По его словам, усилено патрулирование, в круглосуточном режиме ведётся видеонаблюдение, были установлены дополнительные камеры.

Он добавил, что в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции сотрудники полиции составляют протоколы на месте.

После этого уполномоченное должностное лицо — Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) — налагает штрафы на нарушителей.

«Те граждане, которые всё равно проходят или даже прорываются за ограждения, их задерживают и составляют протоколы об административных нарушениях, выводят из рекреационных и парковых зон. У нас такие факты были за выходные, когда ломали ограждения, срывали ленты, перелазили через заборы», — сказал Данчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в Москве начнут ослаблять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.