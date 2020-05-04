На пляжах Москвы усилили патрулирование и установили дополнительные камеры наблюдения

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В Москве усилили патрулирование пляжей и других рекреационных зон, на местах установлены дополнительные камеры видеонаблюдения. Об этом заявил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
На пляжах Москвы усилили патрулирование и установили дополнительные камеры наблюдения
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Мы меры безопасности усилили, все рекреационные зоны, пляжи по возможности перекрыли. Поставили ограждения, указатели, информационные щиты, усилили патрулирование лесопарковых и других зеленых зон, пляжей и рекреаций, а также особо охраняемых природных территорий», — цитирует ТАСС Данчикова.

По его словам, усилено патрулирование, в круглосуточном режиме ведётся видеонаблюдение, были установлены дополнительные камеры.

Он добавил, что в случае фиксирования нарушения режима самоизоляции сотрудники полиции составляют протоколы на месте.

После этого уполномоченное должностное лицо — Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) — налагает штрафы на нарушителей.

«Те граждане, которые всё равно проходят или даже прорываются за ограждения, их задерживают и составляют протоколы об административных нарушениях, выводят из рекреационных и парковых зон. У нас такие факты были за выходные, когда ломали ограждения, срывали ленты, перелазили через заборы», — сказал Данчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что в Москве начнут ослаблять ограничения, введённые из-за коронавирусной инфекции, как только уровень заболеваемости пойдёт на спад.

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