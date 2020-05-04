В Севастополе провели мини-парад для 94-летнего ветерана

В Севастополе провели мини-парад для 94-летнего участника Великой Отечественной войны Луки Кузина.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота исполнили «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы» и другие песни. Оркестр сыграл военные марши. Также прошла рота почётного караула.

«Мы поздравим каждого ветерана, который живёт и здравствует, и почтим память тех, кто погиб», — заявил заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Липилин.

Также стало известно, что в Самарской области провели мини-парад для 90-летнего ветерана Владимира Баландина, передаёт sova.info. В мероприятии приняли участие представители 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа и ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге военнослужащие ЦВО провели мини-парад для 98-летнего ветерана Лазаря Иоффе.