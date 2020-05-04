Эксперт оценил возможность утечки данных банковских клиентов на удалёнке

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Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов оценил возможность утечки данных банковских клиентов на удалёнке.
Эксперт оценил возможность утечки данных банковских клиентов на удалёнке
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«С переходом сотрудников банков на удалённую работу количество утечек информации возрастёт в два-три раза», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как пояснил эксперт, с переходом на дистанционный формат средства информационной безопасности работают хуже из-за снижения контроля со стороны коллег.

Ульянов также отметил, что в настоящее время банковские сотрудники имеют круглосуточный доступ к данным.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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