Эксперт оценил возможность утечки данных банковских клиентов на удалёнке

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов оценил возможность утечки данных банковских клиентов на удалёнке.

«С переходом сотрудников банков на удалённую работу количество утечек информации возрастёт в два-три раза», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как пояснил эксперт, с переходом на дистанционный формат средства информационной безопасности работают хуже из-за снижения контроля со стороны коллег.

Ульянов также отметил, что в настоящее время банковские сотрудники имеют круглосуточный доступ к данным.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.