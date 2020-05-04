В Нижегородской области составили более 5,7 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции

В Нижегородской области составили более 5,7 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции с 10 апреля по 3 мая. Из них почти 5,2 тыс. — в отношении граждан.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Проведено свыше 57 тыс. профилактических бесед.

Также стало известно, что за 3 мая в Приморском крае составили 240 административных протоколов в отношении нарушителей. Как передаёт ИА PrimaMedia, об этом доложили губернатору Олегу Кожемяко на селекторном совещании.

Глава региона поручил усилить работу по пресечению нарушения ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области составили более 230 протоколов о нарушении режима самоизоляции за сутки.