В Нижегородской области составили более 5,7 тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Проведено свыше 57 тыс. профилактических бесед.
Также стало известно, что за 3 мая в Приморском крае составили 240 административных протоколов в отношении нарушителей. Как передаёт ИА PrimaMedia, об этом доложили губернатору Олегу Кожемяко на селекторном совещании.
Глава региона поручил усилить работу по пресечению нарушения ограничительных мер.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области составили более 230 протоколов о нарушении режима самоизоляции за сутки.