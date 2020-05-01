В Ростовской области составили более 230 протоколов о нарушении режима самоизоляции за сутки

В Ростовской области составили 232 протокола за нарушение режима самоизоляции за сутки.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

За всё время составлено почти 5,7 тыс. административных материалов. Суды оштрафовали 12 нарушителей на 30 тыс. рублей каждого.

Ещё 141 человек должен выплатить по 15 тыс. рублей, а 107 — суммы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Более 500 нарушителей оштрафованы на суммы от 1 тыс. до 4 тыс. рублей.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в судах Краснодарского края к 9 апреля рассмотрели более 900 дел о нарушении режима самоизоляции.