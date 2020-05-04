Финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12% в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в 2019 году более половины средств было направлено из региональной казны. Удалось активнее привлекать и внебюджетные средства.
«Объём федеральных средств увеличился на 7,1 млрд рублей — до 24,5 млрд рублей. Безусловно, рост связан с нашим активным участием во всех национальных проектах», — отметил он.
Ранее, как сообщал портал Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.