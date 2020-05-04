Финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12% в 2019 году

В 2019 году на реализацию государственных программ в Нижегородской области направили 228 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с 2018-м.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в 2019 году более половины средств было направлено из региональной казны. Удалось активнее привлекать и внебюджетные средства.

«Объём федеральных средств увеличился на 7,1 млрд рублей — до 24,5 млрд рублей. Безусловно, рост связан с нашим активным участием во всех национальных проектах», — отметил он.

Ранее, как сообщал портал Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.