Финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12% в 2019 году

Короткая ссылка
В 2019 году на реализацию государственных программ в Нижегородской области направили 228 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с 2018-м.
Финансирование госпрограмм в Нижегородской области выросло на 12% в 2019 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в 2019 году более половины средств было направлено из региональной казны. Удалось активнее привлекать и внебюджетные средства.

«Объём федеральных средств увеличился на 7,1 млрд рублей — до 24,5 млрд рублей. Безусловно, рост связан с нашим активным участием во всех национальных проектах», — отметил он.

Ранее, как сообщал портал Mkset.ru, в Башкирии рассказали об итогах реализации нацпроектов в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить