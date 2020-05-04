В Волгоградской области продлили ограничение на пребывание в лесах
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- РИА Новости
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Таким образом, до 24 мая населению запрещено находиться в лесах и заезжать туда на транспорте. На въездах размещены предупредительные знаки, организована работа контрольно-пропускных пунктов.
В области действует особый противопожарный режим.
Ранее, как сообщало интернет-издание «Янтарный край», Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.