В Волгоградской области продлили ограничение на пребывание в лесах

В Волгоградской области на три недели продлили ограничение на пребывание в лесах.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Таким образом, до 24 мая населению запрещено находиться в лесах и заезжать туда на транспорте. На въездах размещены предупредительные знаки, организована работа контрольно-пропускных пунктов.

В области действует особый противопожарный режим.

Ранее, как сообщало интернет-издание «Янтарный край», Балтфлот рассказал о подготовке к пожароопасному сезону.