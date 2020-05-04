Психолог рассказала, как прийти в форму после окончания режима самоизоляции

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Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова рассказала, как прийти в форму после окончания режима самоизоляции.
Психолог рассказала, как прийти в форму после окончания режима самоизоляции
  • Pixabay

«Известен научный факт, что набираем мы физические качества в течение двух месяцев. А теряем быстрее примерно в два раза. В физическом плане мы все просели. Сейчас самое время даже простейшие упражнения включить в режим дня», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, нужно обязательно фиксировать всё на бумаге, чтобы видеть движение.

То же самое, считает Тиунова, применимо к работе по борьбе с лишним весом. Желательно составить примерный график и заранее определить диапазон желаемого похудения, после чего взвешиваться и фиксировать измерения ежедневно.

Тем, кто ранее посещал спортзалы, эксперт советует начинать с половинного объёма прежней нагрузки.

«Лучше не рисковать и входить в привычный режим постепенно», — пояснила она.

Как добавила Тиунова, главным ориентиром для выхода на предыдущий уровень тренировочной работы является самочувствие.

Ранее заведующий учебной частью кафедры неотложной общей хирургии РМАНПО Вадим Андреев в беседе с ФАН рассказал, как соблюдать режим самоизоляции на даче.

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