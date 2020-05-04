Акция «День Победы — один на всех» пройдёт 9 мая
- © Алексей Сухоруков
- РИА Новости
Для желающих исполнить песню «День Победы» создана специальная интерактивная панель на сайте pobeda-2020.ru с караоке и подстрочником на более чем 100 языках. Также можно записать на сайте собственный видеоролик.
По итогам акции пройдёт конкурс на лучшие видео для последующего показа по телевидению и в соцсетях.
Цель проекта — демонстрация многонационального единства народов России, а также объединение жителей всего мира, отмечающих праздник Победы.
Проект реализуют силами общественного оргкомитета «Наша Победа».
Ранее Newsnn.ru сообщало, что Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы».