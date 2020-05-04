Акция «День Победы — один на всех» пройдёт 9 мая

Акция «День Победы — один на всех» состоится 9 мая во всех регионах России. За рубежом запланирована международная культурно-патриотическая акция «День Победы на всех языках».

Для желающих исполнить песню «День Победы» создана специальная интерактивная панель на сайте pobeda-2020.ru с караоке и подстрочником на более чем 100 языках. Также можно записать на сайте собственный видеоролик.

По итогам акции пройдёт конкурс на лучшие видео для последующего показа по телевидению и в соцсетях.

Цель проекта — демонстрация многонационального единства народов России, а также объединение жителей всего мира, отмечающих праздник Победы.

Проект реализуют силами общественного оргкомитета «Наша Победа».

Ранее Newsnn.ru сообщало, что Нижегородская область приняла участие в акции «Наш День Победы».