Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
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- РИА Новости
Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Санкт-Петербурге — 317, Мурманской области — 280.
Также случаи инфицирования зарегистрированы в Дагестане — 160, Нижегородской области — 157, Кабардино-Балкарии — 105, Ямало-Ненецком АО — 104, Брянской области — 102, Краснодарском крае — 96.
Всего в России в настоящее время выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с COVID-19.