Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Санкт-Петербурге — 317, Мурманской области — 280.

Также случаи инфицирования зарегистрированы в Дагестане — 160, Нижегородской области — 157, Кабардино-Балкарии — 105, Ямало-Ненецком АО — 104, Брянской области — 102, Краснодарском крае — 96.

Всего в России в настоящее время выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с COVID-19.