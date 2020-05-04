Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 10 581 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 82 регионах, заявили в оперативном штабе.
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 82 регионах России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Санкт-Петербурге — 317, Мурманской области — 280.

Также случаи инфицирования зарегистрированы в Дагестане — 160, Нижегородской области — 157, Кабардино-Балкарии — 105, Ямало-Ненецком АО — 104, Брянской области — 102, Краснодарском крае — 96.

Всего в России в настоящее время выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить