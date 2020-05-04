В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 547, сообщили в региональном правительстве.

«53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморском крае за минувшие сутки... С начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье составляет 547 человек», — говорится в сообщении.

Большинство случаев заражения коронавирусом зафиксировано во Владивостоке, Находке и Артёме.

Всего в регионе от инфекции вылечились 66 человек, четверо скончались.

Глава территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская отметила, что большинство пациентов с коронавирусом в Приморском крае составляют женщины.

При этом основным путём заражения является семейно-бытовой контакт.

Накануне сообщалось о 39 выявленных случаев заражения COVID-19 в Приморье.

С конца апреля в Приморском крае ужесточили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса.