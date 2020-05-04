Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

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Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.

«С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна, придётся создавать уже новый пропуск для рабочих поездок по городу», — цитирует представителя пресс-службы департамента ТАСС.

Для продления спецпропуска на сайте nedoma.mos.ru необходимо нажать зелёную кнопку «Продлить цифровой пропуск», внести номер ранее полученного пропуска и пройти авторизацию через смс.

После этого заявитель получает новый код из 16 символов для поездок на работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок с 5 по 11 мая остаётся прежним.

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