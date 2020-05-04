В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

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В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекцией в России по оптимистичному сценарию, восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

«Точные сроки полётов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», — цитирует её ТАСС.

В то же время представитель «Аэрофлота» подчеркнула, что авиакомпания продолжит проводить усиленную дезинфекцию самолётов, пока это будет необходимо.

По её словам, некоторые меры предосторожности могут сохраниться и после окончания пандемии.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определённую дистанцию между пассажирами», — отметила Спивакова.

Ранее основной владелец, председатель совета директоров S7 Group Владислав Филёв выразил мнение, что международное авиасообщение может возобновиться не раньше апреля 2021 года.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН заявил, что если пандемия коронавируса в Европе и России к сентябрю пойдёт на спад и не будет второй волны заболевания, то потребуется какой-то период адаптации для возобновления международного авиасообщения.

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