Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень, в котором приводится статистика, связанная с коронавирусной инфекцией COVID-19 среди военнослужащих.

«В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости.

Отмечается, что из них лечение проходят в госпиталях Минобороны 344 человека, в изоляторах по месту службы — 375 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 13 человек, изолированы на дому 522 человека, выздоровели 157 человек.

Также, по данным министерства, количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус достигло 1228.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военных госпиталях страны подготовлено свыше 6,7 тыс. койко-мест для заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 военнослужащих.