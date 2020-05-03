В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Лейпцига

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В рамках проекта RT #ПочтаПобеды Инес Йаннашк из Лейпцига прислала письмо ветерану Спартаку Сычёву, который участвовал в кровопролитных боях подо Ржевом, освобождал Киев, штурмовал Берлин и расписался на Рейхстаге.
В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Лейпцига
  • Спартак Сычев

«Дорогой Спартак Андреевич! Я прочитала вашу историю в интернете, и она меня очень тронула. Большое спасибо за то, что вы с такой отвагой и риском для жизни освободили мою Родину! Я рада, что вы успешно преодолели трудности тех лет», — пишет женщина.

Из рассказов свекрови Йаннашк многое узнала о последних днях войны в Берлине.

«Её старшая кузина спрятала в подвале раненого советского офицера и заботилась о нём. Её саму ребёнком спасли из горящего дома советские солдаты. Эти солдаты ежедневно навещали её во временном убежище и снабжали голодных детей хлебом», — рассказала автор письма.

Она отметила, что сегодня в Германии необходимо бороться, чтобы никогда больше не началась подобная война.

«Я не могу понять всей этой антироссийской политики. Я выросла во времена германо-советской дружбы, и она сопровождает меня всю жизнь», — рассказала женщина.

По словам Йаннашк, в школе она много лет переписывалась с девочкой из Ленинграда, однако потеряла с ней связь «в смутное перестроечное время».

«Я по ней очень скучаю. Желаю вам здоровья и всего наилучшего к 75-летию Победы!» — заключила автор письма.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.

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