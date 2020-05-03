В Москве ещё 655 человек вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
Она отметила, что число «выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно».
«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровели ещё 655 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7029», — приводит столичный оперштаб заявление Раковой.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможность выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, «паспортов иммунитета». Однака, по её словам, эту идею реализовывать ещё рано.