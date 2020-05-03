В Алтайском крае за сутки выявили 47 случаев заражения коронавирусом

В Алтайском крае за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«По данным оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, на 3 мая в регионе зарегистрировано 498 случаев заболевания, 49 из числа заболевших — дети до 17 лет. За последние сутки добавилось 47 заболевших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «всего выздоровели и выписаны из медучреждений 76 пациентов».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.