Российские военные провели дезинфекцию онкологического центра в Белграде

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Российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию Института онкологии и радиологии в Белграде.

«В связи с большой значимостью этого медицинского объекта российские военные химики проводят его обработку уже второй раз», — цитирует ТАСС пресс-службу российского Минобороны.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса центр снизил количество принимаемых онкобольных.

«Помощь российских военнослужащих очень большая», — заявила директор института онкологии и радиологии профессор Даница Груйчич.

Ранее российские и итальянские военные продезинфицировали три лечебных учреждения в столице провинции Брешиа.

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