Военные России и Италии продезинфицировали три пансионата в Брешиа

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Российские и итальянские военные продезинфицировали три лечебных учреждения в столице провинции Брешиа.

«Военнослужащие Минобороны России и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию трёх лечебных учреждений в исторической части столицы провинции Брешиа», — цитирует РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что руководство и персонал пансионатов встретили военных благодарностями и аплодисментами.

Более 30 военнослужащих и семь единиц спецтехники приняли участие в работах по обеззараживанию.

Ранее стало известно, что в полевом госпитале итальянского города Бергамо, в котором работают российские военные врачи, после выздоровления от коронавирусной инфекции выписаны 62 пациента.

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