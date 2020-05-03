В Росатоме предложили создать магнитные томографы для импортозамещения

Российские специалисты-атомщики предложили создать импортозамещающие магнитно-резонансные томографы для медицины, а также установки для фундаментальных научных исследований на основе метода ядерного магнитного резонанса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материлы на сайте госзакупок госкорпорации «Росатом».

«Представляется важным в короткие сроки разработать широкий спектр оборудования для ЯМР/МРТ-исследований в научных и медицинских целях и обеспечить выход на российский рынок отечественной высокотехнологичной продукции», — указано в тексте.

Отмечается, что в ходе выполнения задачи планируется определить потребность рынка в аппаратах каждого типа.

10 декабря 2019 года зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» России Дмитрий Медведев перечислил продукцию, импорт которой удалось заместить в стране.