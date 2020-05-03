Полиция не пустила в Псковскую область 750 машин из-за COVID-19

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За 2 мая полиция не пустила в Псковскую область более 750 автомобилей на фоне ситуации с коронавирусом.

«За сегодняшний день полиция развернула 754 автомобиля», — написал губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

Он отметил, что, для того чтобы въехать в регион, необходима уважительная причина.

Губернатор также призвал граждан внимательнее относиться к введённым ограничениям.

Ранее Михаил Ведерников заявил, что здание региональной администрации закрыли на два дня из-за того, что у одного из сотрудников подтвердили коронавирус.

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