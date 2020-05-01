Здание псковской администрации временно закрыли из-за коронавируса
- РИА Новости
«Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться», — сообщил Ведерников в своём Instagram.
По словам главы региона, здание будет закрыто в течение двух дней. При этом работает лишь приёмная губернатора.
Проводится эпидемиологическое расследование по выявлению контактных лиц.
Всего в Псковской области подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 19 выздоровели.
В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.