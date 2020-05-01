Здание псковской администрации временно закрыли из-за коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что здание региональной администрации закрыли на два дня из-за того, что у одного из сотрудников подтвердили коронавирус.

«Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться», — сообщил Ведерников в своём Instagram.

По словам главы региона, здание будет закрыто в течение двух дней. При этом работает лишь приёмная губернатора.

Проводится эпидемиологическое расследование по выявлению контактных лиц.

Всего в Псковской области подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 19 выздоровели.

В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.