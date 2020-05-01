Здание псковской администрации временно закрыли из-за коронавируса

Короткая ссылка
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что здание региональной администрации закрыли на два дня из-за того, что у одного из сотрудников подтвердили коронавирус.
Здание псковской администрации временно закрыли из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться», — сообщил Ведерников в своём Instagram. 

По словам главы региона, здание будет закрыто в течение двух дней. При этом работает лишь приёмная губернатора.

Проводится эпидемиологическое расследование по выявлению контактных лиц. 

Всего в Псковской области подтверждено 177 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, 19 выздоровели.

В России за сутки выявили 7933 случая заражения COVID-19 в 85 регионах. Днём ранее было подтверждено 7099 новых случаев.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 114 431.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить